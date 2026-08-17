SPI-Titel Calida-Aktie: So viel hätte eine Investition in Calida von vor 10 Jahren gekostet

Das Calida-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 29.85 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 33.498 Calida-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 14.08.2026 488.39 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 14.58 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 51.16 Prozent eingebüsst.

Insgesamt war Calida zuletzt 103.91 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch