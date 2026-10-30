SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Bystronic (ex Conzzeta)-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 688.50 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.145 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2026 22.60 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 155.60 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 77.40 Prozent.

Bystronic (ex Conzzeta) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 321.11 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch