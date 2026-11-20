Am 20.11.2021 wurden Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie 1’296.00 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.077 Bystronic (ex Conzzeta)-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 137.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.57 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 89.43 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Bystronic (ex Conzzeta) eine Börsenbewertung in Höhe von 280.95 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch