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|Lukrative Bystronic (ex Conzzeta)-Anlage?
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27.11.2026 10:02:31
SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Bystronic (ex Conzzeta) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 728.00 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.374 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 188.19 CHF, da sich der Wert eines Bystronic (ex Conzzeta)-Papiers am 26.11.2026 auf 137.00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 81.18 Prozent.
Am Markt war Bystronic (ex Conzzeta) jüngst 272.85 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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