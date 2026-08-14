Bystronic Aktie 24401750 / CH0244017502
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14.08.2026 10:02:28
SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr wurde das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 374.00 CHF. Wer vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert hat, hat nun 2.674 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 140.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 376.47 CHF wert. Aus 1’000 CHF wurden somit 376.47 CHF, was einer negativen Performance von 62.35 Prozent entspricht.
Bystronic (ex Conzzeta) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 280.49 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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