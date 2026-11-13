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|Rentable Bystronic (ex Conzzeta)-Anlage?
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13.11.2026 10:02:23
SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 3 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Am 13.11.2023 wurde das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie an diesem Tag bei 464.50 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 21.529 Bystronic (ex Conzzeta)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’134.55 CHF, da sich der Wert eines Bystronic (ex Conzzeta)-Anteils am 12.11.2026 auf 145.60 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -68.65 Prozent.
Am Markt war Bystronic (ex Conzzeta) jüngst 303.51 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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