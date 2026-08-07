SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 655.00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.153 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 21.28 CHF, da sich der Wert eines Bystronic (ex Conzzeta)-Papiers am 06.08.2026 auf 139.40 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 78.72 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Bystronic (ex Conzzeta) einen Börsenwert von 297.08 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch