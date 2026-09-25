Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’969 0.5%  SPI 19’799 0.5%  Dow 51’496 0.3%  DAX 25’435 0.7%  Euro 0.9443 0.2%  EStoxx50 6’311 0.6%  Gold 4’281 0.1%  Bitcoin 69’604 -0.4%  Dollar 0.8281 0.0%  Öl 105.3 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Alphabet-Aktie fester: Google schickt testweise KI-Chips ins All
Aktien von Oracle und Arm fangen sich nach Kursrutsch: Jupiter-Projekt bleibt Unsicherheitsfaktor
On Holding: Ein explosiver Antritt
Intel-Aktie vor Kursverdopplung? Analyst sorgt für Aufsehen
Promi-Kunde bucht Starfall – jetzt bei SpaceX-Aktie einsteigen?
Suche...
Plus500 Depot

Bystronic Aktie 24401750 / CH0244017502

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bystronic (ex Conzzeta)-Investition im Blick 25.09.2026 10:02:17

SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Bystronic
135.49 CHF 1.41%
Kaufen Verkaufen

Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie 1’340.00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.746 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100.75 CHF, da sich der Wert eines Bystronic (ex Conzzeta)-Papiers am 24.09.2026 auf 135.00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 89.93 Prozent.

Bystronic (ex Conzzeta) wurde am Markt mit 282.97 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Bystronic (ex Conzzeta)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten