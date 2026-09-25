Bystronic Aktie 24401750 / CH0244017502
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|Bystronic (ex Conzzeta)-Investition im Blick
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25.09.2026 10:02:17
SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie 1’340.00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.746 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100.75 CHF, da sich der Wert eines Bystronic (ex Conzzeta)-Papiers am 24.09.2026 auf 135.00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 89.93 Prozent.
Bystronic (ex Conzzeta) wurde am Markt mit 282.97 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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