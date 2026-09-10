BVZ Aktie 820735 / CH0008207356
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10.09.2026 10:02:28
SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BVZ-Investment von vor 5 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in BVZ-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden BVZ-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen BVZ-Anteile an diesem Tag bei 750.00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die BVZ-Aktie investierten, hätten nun 0.133 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 206.67 CHF, da sich der Wert eines BVZ-Anteils am 09.09.2026 auf 1’550.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 106.67 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von BVZ betrug jüngst 292.16 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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