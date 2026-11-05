|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Performance unter der Lupe
|
05.11.2026 10:02:01
SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BVZ von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren BVZ-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der BVZ-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das BVZ-Papier an diesem Tag 745.00 CHF wert. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die BVZ-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.423 BVZ-Aktien. Die gehaltenen BVZ-Anteile wären am 04.11.2026 21’073.83 CHF wert, da der Schlussstand 1’570.00 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 110.74 Prozent.
BVZ war somit zuletzt am Markt 305.91 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu BVZ AG
|
05.11.26
|SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BVZ von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.10.26
|SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
22.10.26
|SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
15.10.26
|SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BVZ von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
08.10.26
|SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|SPI-Handel aktuell: Pluszeichen im SPI (finanzen.ch)
|
05.10.26
|SPI aktuell: SPI-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Gewinne in Zürich: SPI schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu BVZ AG
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
BVZ am 05.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.