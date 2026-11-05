SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BVZ von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der BVZ-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das BVZ-Papier an diesem Tag 745.00 CHF wert. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die BVZ-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.423 BVZ-Aktien. Die gehaltenen BVZ-Anteile wären am 04.11.2026 21’073.83 CHF wert, da der Schlussstand 1’570.00 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 110.74 Prozent.

BVZ war somit zuletzt am Markt 305.91 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch