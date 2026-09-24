SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BVZ-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades BVZ-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1’040.00 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9.615 BVZ-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 15’192.31 CHF, da sich der Wert eines BVZ-Anteils am 23.09.2026 auf 1’580.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 51.92 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete BVZ eine Marktkapitalisierung von 317.36 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch