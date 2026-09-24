BVZ Aktie 820735 / CH0008207356
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24.09.2026 10:02:04
SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BVZ-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren BVZ-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades BVZ-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1’040.00 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9.615 BVZ-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 15’192.31 CHF, da sich der Wert eines BVZ-Anteils am 23.09.2026 auf 1’580.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 51.92 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete BVZ eine Marktkapitalisierung von 317.36 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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