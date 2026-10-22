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22.10.2026 10:02:03
SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in BVZ-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem BVZ-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1’060.00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die BVZ-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.094 BVZ-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 141.51 CHF, da sich der Wert eines BVZ-Papiers am 21.10.2026 auf 1’500.00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 41.51 Prozent zugenommen.
Am Markt war BVZ jüngst 295.85 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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