SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der BVZ-Aktie statt. Diesen Tag beendete das BVZ-Papier bei 775.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das BVZ-Papier investiert hätte, hätte er nun 12.903 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen BVZ-Papiere wären am 12.08.2026 21’548.39 CHF wert, da der Schlussstand 1’670.00 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 115.48 Prozent angewachsen.

Alle BVZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 335.19 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch