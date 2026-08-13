BVZ Aktie 820735 / CH0008207356
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13.08.2026 10:02:20
SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BVZ-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der BVZ-Aktie statt. Diesen Tag beendete das BVZ-Papier bei 775.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das BVZ-Papier investiert hätte, hätte er nun 12.903 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen BVZ-Papiere wären am 12.08.2026 21’548.39 CHF wert, da der Schlussstand 1’670.00 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 115.48 Prozent angewachsen.
Alle BVZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 335.19 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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