BVZ Aktie 820735 / CH0008207356
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20.08.2026 10:02:04
SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BVZ-Aktien verdienen können.
Vor 10 Jahren wurde das BVZ-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das BVZ-Papier bei 500.50 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die BVZ-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.200 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 325.67 CHF, da sich der Wert eines BVZ-Anteils am 19.08.2026 auf 1’630.00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 225.67 Prozent vermehrt.
BVZ erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 325.51 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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