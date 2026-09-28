Burkhalter Aktie 21225580 / CH0212255803
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentables Burkhalter-Investment?
|
28.09.2026 10:02:19
SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Burkhalter von vor 10 Jahren angefallen
Bei einem frühen Burkhalter-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Burkhalter-Papier statt. Diesen Tag beendete das Burkhalter-Papier bei 131.00 CHF. Wer vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Burkhalter-Aktie investiert hat, hat nun 7.634 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.09.2026 auf 127.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 969.47 CHF wert. Aus 1’000 CHF wurden somit 969.47 CHF, was einer negativen Performance von 3.05 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Burkhalter betrug jüngst 1.35 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Burkhalter Holding AG
|
10:02
|SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Burkhalter von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
14.09.26
|SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burkhalter von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Verluste in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Börse Zürich in Rot: SPI fällt am Donnerstagmittag zurück (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Dienstagshandel in Zürich: SPI verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Burkhalter Holding AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert leicht im Plus. An den Börsen in Asien zeigte sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.