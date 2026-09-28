SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Burkhalter von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Burkhalter-Papier statt. Diesen Tag beendete das Burkhalter-Papier bei 131.00 CHF. Wer vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Burkhalter-Aktie investiert hat, hat nun 7.634 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.09.2026 auf 127.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 969.47 CHF wert. Aus 1’000 CHF wurden somit 969.47 CHF, was einer negativen Performance von 3.05 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Burkhalter betrug jüngst 1.35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch