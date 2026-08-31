Burkhalter Aktie 21225580 / CH0212255803
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31.08.2026 10:02:22
SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel hätte eine Burkhalter-Anlage von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Burkhalter-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Burkhalter-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Burkhalter-Anteile an diesem Tag 131.50 CHF wert. Bei einem Burkhalter-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.760 Burkhalter-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99.92 CHF, da sich der Wert einer Burkhalter-Aktie am 28.08.2026 auf 131.40 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0.08 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Burkhalter belief sich zuletzt auf 1.40 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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