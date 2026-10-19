SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Burkhalter-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 19.10.2021 wurden Burkhalter-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 64.80 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Burkhalter-Papier investiert hätte, hätte er nun 15.432 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Burkhalter-Papiers auf 123.60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’907.41 CHF wert. Die Steigerung von 1’000 CHF zu 1’907.41 CHF entspricht einer Performance von +90.74 Prozent.

Burkhalter wurde am Markt mit 1.32 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch