Burkhalter Aktie 21225580 / CH0212255803
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19.10.2026 10:02:40
SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Burkhalter-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Burkhalter-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 19.10.2021 wurden Burkhalter-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 64.80 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Burkhalter-Papier investiert hätte, hätte er nun 15.432 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Burkhalter-Papiers auf 123.60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’907.41 CHF wert. Die Steigerung von 1’000 CHF zu 1’907.41 CHF entspricht einer Performance von +90.74 Prozent.
Burkhalter wurde am Markt mit 1.32 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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