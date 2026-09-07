SPI-Titel Burkhalter-Aktie: Hätte sich ein Investment in Burkhalter vor einem Jahr inzwischen gerechnet?

Vor 1 Jahr wurde die Burkhalter-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 131.20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7.622 Burkhalter-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.09.2026 996.95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 130.80 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 0.30 Prozent.

Burkhalter wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.39 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch