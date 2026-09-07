Burkhalter Aktie 21225580 / CH0212255803
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07.09.2026 10:02:28
SPI-Titel Burkhalter-Aktie: Hätte sich ein Investment in Burkhalter vor einem Jahr inzwischen gerechnet?
Wer vor Jahren in Burkhalter-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Vor 1 Jahr wurde die Burkhalter-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 131.20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7.622 Burkhalter-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.09.2026 996.95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 130.80 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 0.30 Prozent.
Burkhalter wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.39 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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