SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Burckhardt Compression-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 09.09.2021 wurde die Burckhardt Compression-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Burckhardt Compression-Papier bei 346.00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2.890 Burckhardt Compression-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 08.09.2026 auf 511.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’476.88 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 47.69 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Burckhardt Compression eine Marktkapitalisierung von 1.69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch