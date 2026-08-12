Burckhardt Compression Aktie 2553602 / CH0025536027
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12.08.2026 10:02:28
SPI-Titel Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Burckhardt Compression-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Burckhardt Compression-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Das Burckhardt Compression-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 349.00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Burckhardt Compression-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.287 Burckhardt Compression-Anteilen. Die gehaltenen Burckhardt Compression-Anteile wären am 11.08.2026 149.86 CHF wert, da der Schlussstand 523.00 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 49.86 Prozent zugenommen.
Burckhardt Compression wurde am Markt mit 1.73 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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