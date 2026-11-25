Heute vor 3 Jahren wurde die Burckhardt Compression-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Burckhardt Compression-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 490.50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Burckhardt Compression-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.204 Burckhardt Compression-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2026 104.59 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 513.00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4.59 Prozent zugenommen.

Der Burckhardt Compression-Wert an der Börse wurde auf 1.76 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch