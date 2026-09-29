Bucher Industries Aktie 243217 / CH0002432174
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29.09.2026 10:02:12
SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bucher Industries von vor 5 Jahren bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Bucher Industries-Investment verlieren können.
Am 29.09.2021 wurde das Bucher Industries-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 439.80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.274 Bucher Industries-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bucher Industries-Aktie auf 325.50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 740.11 CHF wert. Aus 1’000 CHF wurden somit 740.11 CHF, was einer negativen Performance von 25.99 Prozent entspricht.
Bucher Industries wurde am Markt mit 3.10 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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