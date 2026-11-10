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10.11.2026 10:02:07
SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bucher Industries von vor einem Jahr bedeutet
Wer vor Jahren in Bucher Industries-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Am 10.11.2025 wurden Bucher Industries-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Bucher Industries-Aktie bei 353.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Bucher Industries-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.833 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 332.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 940.51 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 5.95 Prozent.
Bucher Industries war somit zuletzt am Markt 3.11 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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