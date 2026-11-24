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24.11.2026 10:02:13
SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bucher Industries von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in Bucher Industries-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Bucher Industries-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 446.60 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bucher Industries-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.224 Bucher Industries-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 70.76 CHF, da sich der Wert einer Bucher Industries-Aktie am 23.11.2026 auf 316.00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 29.24 Prozent.
Zuletzt verbuchte Bucher Industries einen Börsenwert von 3.01 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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