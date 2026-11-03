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|Rentable Bucher Industries-Investition?
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03.11.2026 10:02:17
SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bucher Industries von vor 10 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bucher Industries-Aktie gebracht.
Vor 10 Jahren wurde die Bucher Industries-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Bucher Industries-Aktie an diesem Tag 218.40 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Bucher Industries-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.458 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 327.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 149.73 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 149.73 CHF, was einer positiven Performance von 49.73 Prozent entspricht.
Bucher Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.08 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Bucher Industries am 03.11.2026
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