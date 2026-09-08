SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bucher Industries-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 08.09.2016 wurden Bucher Industries-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Bucher Industries-Anteile an diesem Tag bei 250.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Bucher Industries-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3.992 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.09.2026 gerechnet (329.00 CHF), wäre das Investment nun 1’313.37 CHF wert. Aus 1’000 CHF wurden somit 1’313.37 CHF, was einer positiven Performance von 31.34 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Bucher Industries eine Marktkapitalisierung von 3.16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch