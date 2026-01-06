SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bucher Industries von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Bucher Industries-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 333.00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Bucher Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30.030 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.01.2026 auf 367.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’036.04 CHF wert. Mit einer Performance von +10.36 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Bucher Industries zuletzt 3.77 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch