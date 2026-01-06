Bucher Industries Aktie 243217 / CH0002432174
06.01.2026 10:02:17
SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bucher Industries von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Bucher Industries-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das Bucher Industries-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 333.00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Bucher Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30.030 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.01.2026 auf 367.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’036.04 CHF wert. Mit einer Performance von +10.36 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Bucher Industries zuletzt 3.77 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
