SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bucher Industries-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bucher Industries-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 252.00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bucher Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 0.397 Bucher Industries-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.08.2026 123.81 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 312.00 CHF belief. Damit wäre die Investition 23.81 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Bucher Industries zuletzt 2.99 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch