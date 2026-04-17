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Bucher Industries Aktie 243217 / CH0002432174

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Dividenden-Aktie 17.04.2026 10:02:33

SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: Dieser Dividendenzahlung blicken Bucher Industries-Aktionäre entgegen

SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: Dieser Dividendenzahlung blicken Bucher Industries-Aktionäre entgegen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Bucher Industries-Anteilseigner über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bucher Industries
350.86 CHF 0.42%
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Wie im Zuge der Hauptversammlung von SPI-Titel Bucher Industries am 16.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 11.00 CHF. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, gab es demnach im Vorjahresvergleich keine Veränderung. Alles in allem zahlt Bucher Industries 112.50 Mio. CHF an Aktionäre. So verkleinerte sich die Bucher Industries- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 18.66 Prozent.

Bucher Industries-Dividendenrendite im Fokus

Schlussendlich notierte das Bucher Industries-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 350.50 CHF. Heute wird das Bucher Industries-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Bucher Industries-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Bucher Industries-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Bucher Industries verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2.99 Prozent. Damit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3.37 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr hat der Kurs von Bucher Industries via SIX SX 2.49 Prozent hinzugewonnen. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Verbesserung von 3.36 Prozent statt.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Bucher Industries

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 10.77 CHF. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3.08 Prozent ansteigen.

Basisinformationen der Bucher Industries-Aktie

Die Marktkapitalisierung des SPI-Unternehmens Bucher Industries beläuft sich aktuell auf 3.487 Mrd. CHF. Bucher Industries besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15.87. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Bucher Industries auf 2.914 Mrd.CHF, das EPS machte 23.22 CHF aus.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,Brian A. Jackson / Shutterstock.com

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