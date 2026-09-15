Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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15.09.2026 10:02:07
SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bossard-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Bossard gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Bossard-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 300.50 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.328 Bossard-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 231.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 768.72 CHF wert. Mit einer Performance von -23.13 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Bossard belief sich zuletzt auf 1.81 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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