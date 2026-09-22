SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bossard von vor 10 Jahren verdient

Am 22.09.2016 wurde die Bossard-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bossard-Anteile an diesem Tag 130.90 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Bossard-Papier investiert hätte, hätte er nun 76.394 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 249.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’022.15 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 90.22 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Bossard betrug jüngst 1.86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch