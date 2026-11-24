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24.11.2026 10:02:13
SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bossard-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bossard-Aktien verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurden Bossard-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 155.60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Bossard-Papier investiert hätte, hätte er nun 64.267 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 16’002.57 CHF, da sich der Wert einer Bossard-Aktie am 23.11.2026 auf 249.00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 60.03 Prozent.
Bossard wurde am Markt mit 1.88 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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