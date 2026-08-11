Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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11.08.2026 10:02:37
SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bossard von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Bossard eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Bossard-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 202.00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Bossard-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 49.505 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’336.63 CHF, da sich der Wert einer Bossard-Aktie am 10.08.2026 auf 229.00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 13.37 Prozent gesteigert.
Alle Bossard-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.78 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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