SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bossard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 20.10.2016 wurden Bossard-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 130.10 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Bossard-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.769 Bossard-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Bossard-Aktie auf 264.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 202.92 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 102.92 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Bossard betrug jüngst 2.03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch