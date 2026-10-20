Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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|Lukratives Bossard-Investment?
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20.10.2026 10:02:12
SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bossard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Bossard-Investment verdienen können.
Am 20.10.2016 wurden Bossard-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 130.10 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Bossard-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.769 Bossard-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Bossard-Aktie auf 264.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 202.92 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 102.92 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Bossard betrug jüngst 2.03 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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