BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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21.08.2026 10:02:26
SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BKW von vor einem Jahr bedeutet
Wer vor Jahren in BKW-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
BKW-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die BKW-Anteile bei 169.60 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die BKW-Aktie investierten, hätten nun 0.590 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.08.2026 auf 126.40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 74.53 CHF wert. Mit einer Performance von -25.47 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte BKW einen Börsenwert von 6.77 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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