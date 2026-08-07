BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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07.08.2026 10:02:29
SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in BKW-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden BKW-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des BKW-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 99.20 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in BKW-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.081 BKW-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’338.71 CHF, da sich der Wert eines BKW-Anteils am 06.08.2026 auf 132.80 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 33.87 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von BKW belief sich zuletzt auf 6.96 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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