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27.11.2026 10:02:31
SPI-Titel BKW-Aktie: Hätte sich eine BKW-Kapitalanlage von vor 5 Jahren gerechnet?
Wenn ein Investor vor Jahren bei BKW eingestiegen wäre, hätte er jetzt so viel Geld.
Am 27.11.2021 wurde das BKW-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 124.80 CHF. Wer vor 5 Jahren 10’000 CHF in die BKW-Aktie investiert hat, hat nun 80.128 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’000.00 CHF, da sich der Wert eines BKW-Papiers am 26.11.2026 auf 124.80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um Prozent.
Der Marktwert von BKW betrug jüngst 6.53 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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