Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’952 1.2%  SPI 19’760 1.3%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’596 1.2%  Euro 0.9436 0.0%  EStoxx50 6’320 1.3%  Gold 4’360 -0.5%  Bitcoin 69’627 4.3%  Dollar 0.8218 -0.1%  Öl 101.1 -2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526On113454047Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
VW-Aktie gibt ab: Konzern senkt Gewinnprognose deutlich - Porsche ebenso betroffen
Volkswagen (VW) vz-Aktie: Neutral-Bewertung durch UBS AG
UBS AG gibt Continental-Aktie Buy
Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
BMW-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Neutral
Suche...
ETF Sparplan

BioVersys Aktie 21036264 / CH0210362643

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Frühe Anlage 21.09.2026 10:02:30

SPI-Titel BioVersys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BioVersys von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in BioVersys-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

BioVersys
27.90 CHF -2.45%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit BioVersys-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die BioVersys-Aktie bei 33.00 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 30.303 BioVersys-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 866.67 CHF, da sich der Wert einer BioVersys-Aktie am 18.09.2026 auf 28.60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13.33 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von BioVersys belief sich zuletzt auf 167.67 Mio. CHF. Die BioVersys-Aktie wurde am 07.02.2025 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Ein BioVersys-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 36.50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BioVersys

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten