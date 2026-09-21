SPI-Titel BioVersys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BioVersys von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit BioVersys-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die BioVersys-Aktie bei 33.00 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 30.303 BioVersys-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 866.67 CHF, da sich der Wert einer BioVersys-Aktie am 18.09.2026 auf 28.60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13.33 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von BioVersys belief sich zuletzt auf 167.67 Mio. CHF. Die BioVersys-Aktie wurde am 07.02.2025 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Ein BioVersys-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 36.50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch