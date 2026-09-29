SPI-Titel Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor einem Jahr verdient

Am 29.09.2025 wurde die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 254.00 CHF. Bei einem Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.394 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 28.09.2026 163.58 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 415.50 CHF belief. Damit wäre die Investition um 63.58 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Berner Kantonalbank (BEKB) belief sich zuletzt auf 3.85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch