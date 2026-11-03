SPI-Titel Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiers betrug an diesem Tag 234.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42.735 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18’739.32 CHF, da sich der Wert eines Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteils am 02.11.2026 auf 438.50 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 87.39 Prozent zugenommen.

Der Berner Kantonalbank (BEKB)-Wert an der Börse wurde auf 4.08 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch