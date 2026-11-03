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|Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment
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03.11.2026 10:02:17
SPI-Titel Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 3 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie Investoren gebracht.
Vor 3 Jahren wurden Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiers betrug an diesem Tag 234.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42.735 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18’739.32 CHF, da sich der Wert eines Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteils am 02.11.2026 auf 438.50 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 87.39 Prozent zugenommen.
Der Berner Kantonalbank (BEKB)-Wert an der Börse wurde auf 4.08 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Berner Kantonalbank (BEKB) AG
Analysen zu Berner Kantonalbank (BEKB) AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Berner Kantonalbank am 03.11.2026
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