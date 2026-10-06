SPI-Titel Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile an diesem Tag 237.00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.219 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’748.95 CHF, da sich der Wert eines Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiers am 05.10.2026 auf 414.50 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 74.89 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Berner Kantonalbank (BEKB) einen Börsenwert von 3.80 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch