Berner Kantonalbank Aktie 969160 / CH0009691608
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22.09.2026 10:02:21
SPI-Titel Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 187.70 CHF wert. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 53.277 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21’710.18 CHF, da sich der Wert eines Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiers am 21.09.2026 auf 407.50 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 117.10 Prozent angewachsen.
Berner Kantonalbank (BEKB) war somit zuletzt am Markt 3.72 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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