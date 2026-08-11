Berner Kantonalbank Aktie 969160 / CH0009691608
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|Profitable Berner Kantonalbank (BEKB)-Investition?
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11.08.2026 10:02:37
SPI-Titel Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier an diesem Tag bei 237.00 CHF. Wer vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investiert hat, hat nun 42.194 Anteile im Depot. Die gehaltenen Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien wären am 10.08.2026 15’738.40 CHF wert, da der Schlussstand 373.00 CHF betrug. Die Steigerung von 10’000 CHF zu 15’738.40 CHF entspricht einer Performance von +57.38 Prozent.
Alle Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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