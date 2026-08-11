SPI-Titel Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier an diesem Tag bei 237.00 CHF. Wer vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investiert hat, hat nun 42.194 Anteile im Depot. Die gehaltenen Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien wären am 10.08.2026 15’738.40 CHF wert, da der Schlussstand 373.00 CHF betrug. Die Steigerung von 10’000 CHF zu 15’738.40 CHF entspricht einer Performance von +57.38 Prozent.

Alle Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch