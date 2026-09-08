Berner Kantonalbank Aktie 969160 / CH0009691608
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08.09.2026 10:02:16
SPI-Titel Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Berner Kantonalbank (BEKB)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier bei 239.00 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.418 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie auf 406.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 169.87 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +69.87 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Berner Kantonalbank (BEKB) eine Börsenbewertung in Höhe von 3.71 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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