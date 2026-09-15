SPI-Titel Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 203.50 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investiert, befänden sich nun 4.914 Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 400.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’968.06 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 96.81 Prozent erhöht.

Insgesamt war Berner Kantonalbank (BEKB) zuletzt 3.64 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch