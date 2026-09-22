SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier statt. Diesen Tag beendete das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier bei 71.60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.397 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (50.00 CHF), wäre die Investition nun 69.83 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30.17 Prozent verringert.

Am Markt war Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis jüngst 171.45 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch