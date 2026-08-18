SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 48.60 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investierten, hätten nun 20.576 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’061.73 CHF, da sich der Wert eines Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteils am 17.08.2026 auf 51.60 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 6.17 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis betrug jüngst 171.47 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch