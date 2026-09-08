SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 44.10 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 22.676 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 49.70 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1’126.98 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 12.70 Prozent.

Alle Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 167.61 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch