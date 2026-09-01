Bellevue Aktie 2842210 / CH0028422100
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01.09.2026 10:02:33
SPI-Titel Bellevue-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bellevue von vor einem Jahr angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Bellevue gewesen.
Am 01.09.2025 wurde die Bellevue-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Bellevue-Aktie an diesem Tag 7.56 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 13.228 Bellevue-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 7.14 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94.44 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5.56 Prozent verringert.
Der Bellevue-Wert an der Börse wurde auf 94.58 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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