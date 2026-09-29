Bellevue Aktie 2842210 / CH0028422100
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29.09.2026 10:02:12
SPI-Titel Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bellevue von vor einem Jahr bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Bellevue-Aktie gebracht.
Vor 1 Jahr wurde das Bellevue-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Bellevue-Papier bei 7.26 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Bellevue-Aktie investierten, hätten nun 137.741 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 972.45 CHF, da sich der Wert eines Bellevue-Anteils am 28.09.2026 auf 7.06 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2.75 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Bellevue zuletzt 94.24 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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